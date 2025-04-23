بمساحات واسعة تبدأ من 90متر حتى 180 متر “أماكن شقق محدودي الدخل 2025”

قد بدا التساؤل المستمر من المواطنين الذي يبحثون عن أماكن شقق محدودي الدخل في الطرح الجديد الخاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأشارت على توافر 15 الف وحدة سكنية جديدة من خلال المشروع الجديد والذي قد يتم تسليمها للمواطنين خلال الأسبوع المقبل، وعلى أن هذه الوحدات قد يتراوح مساحتها بين 90 مترًا وبين 127 متر، وعلى أن يتم تحديد الفئات الخاصة بها على الإطلاق.

أماكن شقق محدودي الدخل

قد أعلنت رسميًا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالرد الحاسم على المواطنين في أماكن شقق محدودي الدخل، وقد أشارت بشكل رسمي بان الأماكن قد تختلف في العديد من أنحاء جمهورية مصر العربية، والذي قد يساعد في الوصول إلى جميع المواطنين بحصولهم على الوحدات السكنية الخاصة من الوزارة، وقد تم تحديد هذه الأماكن الآتية وهي:

حدائق العاصمة.

مدينة بدر.

6 أكتوبر.

حدائق أكتوبر.

العاشر من رمضان.

15 مايو.

منطقة رشيد.

منطقة العلمين الجديدة.

بني سويف الجديدة.

المنيا الجديدة.

منطقة ناصر غرب أسيوط.

منطقة أسوان الجديدة.

المنيا

مطروح

الغردقة.

منطقة الجمعة بالدقهلية.

منطقة دمياط اشطا بالدقهلية.

منطقة تل وردة بالدقهلية.

مقدم حجز شقق الإسكان

قد أوضحت الوزارة بالقرار المؤكد بان مقدم الحجز الخاص بالوحدات السكنية، سوف يكون متاح فقط، لنظام التمويل العقاري، وذلك بفوائد مخفضة تسهل التملك من الوحدات، وعلى أن تشمل الأتي وهي: