تبدأ في هذا الموعد .. مواعيد امتحانات الترم الثاني للصفوف الابتدائية والاعدادية والثانوية 2025

اقترب بالفعل نهاية الفصل الدراسي الثاني بشكل كبير، وبدأ التساؤل المستمر عن مواعيد امتحانات الترم الثاني لعام 2024،2025، وقد أوضحت وزارة التعليم المصري، بان مواعيد الامتحانات تم تأكيدها بالفعل لجميع المراحل التعليمية، وعلى أن يتم تحديد أيضا الجامعات والمدارس والمعاهد الازهرية، وقد أشارت بموعد الانطلاق المؤكد لكافة المراحل في أول امتحان لنهاية العام الدراسي الحالي.

مواعيد امتحانات الترم الثاني

قد صرحت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الترم الثاني، والذي قد يشمل جميع المراحل التعليمية، وقد تتمثل في الأتي وهو:

مواعيد امتحانات صفوف النقل الإعدادية سوف يكون في يوم السبت الموافق 24 من شهر مايو 2025.

كما أن تشمل مراحل التعليم من بداية الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي في تاريخ 24 من مايو 2025.

وعلى أن يتم اختلاف القطاع الازهري بعد الانتهاء من العام والخاص العربي والالغات.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية

قد أعلنت الوزارة أيضا بجدول امتحانات الدبلومات الفنية، والتي قد تشمل كل من الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي، على أن يكون جميعهم لكل كم نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات، أن يكون في يوم الأحد الموافق 1 من يونيو لعام 2025، وعلى أن يتم تأكيد المواعيد والالتزام بها وتخصيص الجداول وفقًا للشعبة العلمية التابعة للطلاب.

ما حقيقة تأجيل الامتحانات؟

أعلنت وزارة التعليم عن نفي اي أخبار تتعلق بتأجيل الامتحانات الخاصة بالترم الثاني في مصر، وكشفت أن الامتحانات سوف تجرى في مواعيدها التي سبق وأعلنت عنها الوزارة، لذلك لا داعي لسماع تلك الأخبار أو الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة.