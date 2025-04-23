سمكة القرش تسببت في وفاة العديد من الأشخاص في ضواحي تل أبيب! .. سر إلهي

قد انتشرت العديد من الأخبار المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بان سمكة القرش قد اقتحمت شواطئ الاسرائليين فيما قامت بهجم بعضهم وسببت في وفاة البعض، وقد أشار احد سكان ضواحي تل ابيب والذي يبلغ من العمر 40 عامًا، بأنه كان من المستحيل أن يتم ظهور سمكة القرش في هذا البحر على الإطلاق، وانه رائها كانت كبيرة الحجم وضخمة جدًا وكانت تلتهم أصدقائه من أعلى الشاطئ.

سمكة القرش

قد انتشرت العديد من الأخبار المختلفة في صباح يوم الأربعاء، عند مقتل إسرئيليين من خلال سمكة القرش، والتي ألتهمتهم من أعلى الشاطئ، وقد أسفرت مواقع التواصل الناقلة للخبر، بان كان من المستحيل أن يتواجد في هذا المكان من البحر سمك القرش على الإطلاق، بالإضافة إلى أن نسبة الإصابة التي قد أصابت البعض من الإسرائيليين على الشاطئ كانت بالغة جدًا، فيما مازالوا يخضعون للعلاج بداخل الرعاية الصحية الإسرائيلية.

تقارير هجوم سمكة القرش

قد تم تحديد تقارير هجوم سمكة القرش، والذي قد عثر الغواصين على رفات جثث بشرية بداخل البحر، وبدأ التواصل المستمر حتى العثور بان هذه الرفات تعود إلى الشاطئ الإسرائيلي، وقد أسفرت أيضا الجهات المختصة بان هذه الرفات بالفعل قد حدثت عند وقوع حادثة سحب القرش للشخص الإسرائيلي أعلى الشاطئ، والتي أسفرت عن اختفاء شخصين آخرين لم يتم الوصول إلى رفاتهم أو إلى جثثهم بداخل الماء، مما أكد بأنه قد ابتلعه القرش، وقد كان هذا التقرير المصرح من الغواصين في هذه المنطقة، وعلى أنه أيضا قد تم اصلبه مجموعة من الأشخاص والذي يستمر علاجهم حتى الآن.