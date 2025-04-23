مافيش زيادة تاني .. سعر كرتونة البيض اليوم ثابت ومستقر بتاريخ 23 أبريل 2025

بعد زيادة الأسعار التي قد شملت العديد من المنتجات والسلع الغذائية المختلفة، يتساءل المواطنين عن سعر كرتونة البيض ليوم الأربعاء الموافق 23 من ابريل لعام 2025، وقد أوضحت الجهات المختصة بالسلع الغذائية والتموين، بان أسعار البيض الوحيدة التي تشمل تفاوت مستمر وتغير دائم وكذلك أيضا أسعار الدواجن بداخل جميع أنحاء مصر، لذلك أوضحت بالأسعار الحاسمة والمتداولة لكرتونة البيض.

سعر كرتونة البيض اليوم

قد يتساءل المواطنين عن سعر كرتونة البيض اليوم، والذي يعتبر من أكثر الأسئلة التي انتشرت على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، وذلك يتوقف على العوامل الأساسية في تغير الأسعار بشكل كبير، وقد تشمل أسعار كرتونة البيض في الأتي وهي:

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح بين 130 وبين 135 جنية مصري.

وقد يتراوح سعر البيض الأحمر بين 135 جنية وبين 140 جنية مصري.

وعلى أن يصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 140 جنية وبين 145 جنية مصري.

العوامل المؤثر على سعر البيض

قد يوجد مجموعة كبيرة من العوامل المؤثرة على سعر البيض، والذي تؤدي إلى هذا الاختلاف بشكل مستمر وكبير، وقد تشمل هذه العوامل في الأتي وهي: