شركات المياه والشرب والصرف الصحي.. تحذر المواطنين من انقطاع المياه 7 ساعات في هذه المناطق!

قد أعلنت شركة المياه والشرب والصرف الصحي بداخل محافظة القليوبية بشكل رسمي عن انقطاع المياه لمدة 7 ساعات كاملة، للعديد من الأماكن المختلفة، وعلى أن تبدأ من مساء يوم الاربعاء الحالي وحتى فجر يوم الخميس، وأشارت على أن يكون هذا الأمر ببيان رسمي في العديد من الجهات المختصة، من اجل أعمال الغسيل الدوري الخاص بشبكات المياه ومعالجتها من خلال خطة الصيانة الدورية.

انقطاع المياه 7 ساعات

قد أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بشكل رسمي من خلال قرار عاجل عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن انقطاع المياه بشكل مؤكد في محافظة القليوبية وعلى أن يستمر انقطاع المياه 7 ساعات في مدينة بنها بشكل كامل، وعلى أن يكون هذا الأمر بدأ من يوم الاربعاء الموافق 23 من ابريل الجاري وعلى أن يستمر لصباح الفجر يوم الخميس الموافق24 من ابريل، بالإضافة إلى أنها قد جاء هذا الأمر من اجل نظافة شبكات المياه وأعمال الصيانة الدورية والتطوير الذي من خلاله يتم الحفاظ على مياه الشرب للمواطنين.

استعداد المواطنين لانقطاع المياه

قد أعلنت رسميًا الهيئة المختصة هذا البيان الهام للعديد من المواطنين في مختلف الأنحاء، من اجل سرعة القيام بتخزين كميات وفيرة من الماء، من اجل استخدامها في الفترة التي بهم الانقطاع، وقد أوضحت الجهات المختصة، بأنها تحاول جهدًا أن تتمكن من تنفيذ هذا الأمر في المساء بدون أن يتم استهلاك كميات كبيرة من الماء، كما أيضا نوهت على سرعة القيام بذلك، لعدم وجود أي تأثيرات سلبية على المواطنين أو على احتياجاتهم في هذه الفترة المسائية.