62 جنية على حسب استهلاكك .. زيادة فواتير الغاز من شركة بتروتريد بشكل رسمي 2025

قد أعلنت رسميًا شركة الغاز بتروتريد عن زيادة فواتير الغاز بدأ من هذا الشهر الحالي وعلى أن تستمر وحتى 6 أشهر مقبلة، وهذا الأمر قد يعود إلى ارتفاع أسعار الغاز والسولار في مصر، بالإضافة إلى انه قد صرح وزير البترول، بان هذا الأمر قد جاء بشكل مؤكد في العديد من الجهات المختلفة من جمهورية مصر العربية، وعلى أن يستمر وحتى 6 أشهر مقبلة في حالة الزيادة مرة أخرى أو انخفاض الأسعار.

زيادة فواتير الغاز

قد أعلنت شركة الغاز بتروتريد عن زيادة فواتير الغاز لمبلغ يصل إلى 62 جنية مصري، وذلك على كل فاتورة تستخدم غاز العداد الطبيعي أو الكارت، وأشارت بان هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع نسبة السولار والغاز في جمهورية مصر العربية، وأشارت بان هذا الأمر قد تم تأكيده بشكل رسمي من خلال وزير البترول، وقد تم بالفعل تطبيقه منذ الشهر الماضي في السولار فقط، وعلى أن يتم تطبيقه في هذا الشهر الحالي من خلال عدادات الغاز الخاصة بالوحدات السكنية، وقد أوضحت بان في حالة وجود أي أمور مختلفة عن هذا الأمر سوف يتم تأكيده من خلال بيان رسمي ومؤكد.

كيفية دفع فواتير بتروتريد

أوضحت شركة بتروتريد عن كيفية دفع الفواتير من خلال المواقع الالكترونية، وقد أشارت بشكل مؤكد، على انه قد يتم الدفع من خلال مجموعة من الخطوات المختلفة التي يجب أن يتم فعلها وتتمثل في الأتي وهي: