بشرى سارة .. الجو هيرجع يحلو من تاني “طقس يوم الأربعاء وتوقعات طقس غدًا 2025”

قد أوضحت هيئة الأرصاد المصرية عن تواجد بالفعل موجه حارة والتي استمرت حتى يوم الثلاثاء، وأشارت بان طقس يوم الأربعاء سوف يكون معتدل عن الأيام الماضية، وانه بالفعل قد تم كسر هذه الموجه الحارة بشكل مؤكد، وان الأرصاد تؤكد بان جميع أنحاء جمهورية مصر العربية سوف تمر بمناخ معتدل على جميع الأماكن عادا السواحل والذي سوف تكون باردة في المساء فقط.

طقس يوم الأربعاء

قد أوضحت رسميًا هيئة الأرصاد المصرية عن الانتهاء من الموجة الحارة والتي ضربت البلاد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وأوضحت بان هذا الموجه كان أخر يوم بها هو يوم الثلاثاء أمس فقط، وعلى أن يكون طقس يوم الأربعاء صافي ومعتدل في جميع أماكن المحافظة بداخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى انه قد أكد المختصين في هيئة الأرصاد بأنه سوف تضرب البلاد موجة أخرى اشد حرارة في نهاية الأسبوع المقبل، وذلك الذي تم تأكيده من خلال الأرصاد لمساء يوم الأربعاء.

الطقس لـ 3 أيام مقبلة