رسميًا غدًا أخر أيام قبض رواتب شهر ابريل للموظفين بالقطاع الحكومي .. الحق اسحب راتبك اليوم

قد أوضحت هيئة المالية بالرد الحاسم على العديد من المواطنين الذي يتساءلون باستمرار عن مواعيد قبض رواتب شهر ابريل، وقد أشارت بان بالفعل قد تم البدء في إيداع العديد من المبالغ المالية الخاصة بالمواطنين في العديد من القطاعات الحكومية، وعلى أن يستمر القبض وحتى يوم الجمعة المقبل في كافة أنواع الصرف الآلي وأيضا الجهات العملية الخاصة بهم، وهذا بعد قرارات وزارة المالية.

قبض رواتب شهر ابريل

قد أوضحت الجهات المختصة المصرية بان قبض رواتب شهر ابريل قد تم بالفعل منذ صباح اليوم والذي سوف يستمر وحتى يوم الجمعة المقبل في جميع الجهات الحكومية المختصة، وقد أعلنت رسميًا بان القبض قد تم فعله لجميع المواطنين بدلا من يوم الرابع والعشرون، وعلى أن يبدءا من اليوم الثاني والعشرون، من اجل الاستمتاع بسرعة القبض وعدم تأخيره على المواطنين، بالإضافة إلى انه سوف يتم الاستمرار في إيداع المبالغ المالية وحتى اليوم الخامس والعشرون من الشهر الميلادي والموافق يوم الجمعة المقبل.

زيادة قبض المعاشات

قد أعلنت بشكل رسمي وزارة المالية عن زيادة قبض المعاشات، والتي سوف يتم صرفها بشكل مؤكد للعديد من الموظفين في الجهات الحكومية، وعلى أن تكون هذه الزيادة في الأتي وهي: