حملات في جميع المحافظات المصرية بشأن التفتيش على عداد الكهرباء بالمنازل 2025

قد أوضحت وزارة الكهرباء بتكثيف الجهود في الفترة الأخيرة والتفتيش على عداد الكهرباء بشكل مستمر في جميع الأنحاء بجمهورية مصر العربية، والهدف من هذا الأمر هو التخلص من ضبط التلاعب الذي قد يحدث بشكل كبيرة وسرقة التيار العمومي، الذي يساعد المواطنين في توصيل أعلى نسبة من الكهرباء لهم بشكل مؤكد بدون أي انقطاع أو توقف التيار على الإطلاق.

التفتيش على عداد الكهرباء

قد أوضحت بشكل رسمي وزارة الكهرباء المصرية بقيامها بالعديد من القرارات المختلفة وسرعة التفتيش على عداد الكهرباء من خلال حملات مكثفة بالعديد من أنحاء جمهورية مصر العربية، وعلى أن يشكل هذا الأمر إجراءات صارمة للعديد من المواطنين في مختلف الأنحاء، وقد أشارت الجهات المختصة بان ذلك الأمر قد جاء بعد التلاعب المستمر من المواطنين في سرقة التيار الكهربي العمومي، وانخفاض النسبة، وقد أوضحت بان في حالة وجود أجهزة كهربائية مع توقف نسبة الشريحة سوف يتم سحب العداد على الفور.

غرامات شركة الكهرباء

كما أعلنت أيضا شركة الكهرباء على وجود العديد من الغرامات المختلفة التي يتم فرضها على المواطنين وأصحاب العدادات القديمة والتي يتم صدور فواتير الكهرباء لهم بمبالغ لا تذكر، بالإضافة إلى انه في حالة التأكد بوجود أي تلاعب على الإطلاق في العدادات سوف يتم على الفور توقف العداد مع سحبة بشكل مؤكد من خلال المنشاة أو من خلال الوحدة السكنية، وسوف يتم تحويل العداد إلى عدادات كارت يمكن من خلاله الشحن على قدر الاستهلاك فقط لا غير.