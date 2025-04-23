هي زادت تاني؟ .. رسميًا أخر سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الموافق الاربعاء في جميع انحاء مصر 2025

بعد الأسعار الجديدة التي شملت كل من الغاز والسولار في مصر، انتشرت العديد من الأسئلة حول سعر أنبوبة البوتجاز يوم الأربعاء، وهل بالفعل مازالت في ارتفاع مثلما انتشر على بعض المواقع، فقد أوضحت الجهات المختصة على أن أنبوبة البوتجاز لم يتم ارتفاعها عن السعر المحدد والذي تم تأكيده فيما سبق بالعديد من الجهات الرسمية الأخرى، وعلى أن يشمل السعر المحدد من وزارة البترول.

سعر أنبوبة البوتجاز

يتساءل العديد من المواطنين عن سعر أنبوبة البوتجاز، وهل بالفعل قد تم تغير الأسعار مرة أخرى مثلما تم انتشاره على العديد من المواقع المختلفة على الانترنت، فقد أوضح وزير البترول، بان لا يوجد زيادة على الإطلاق في الأسعار، وان الأسعار مازالت مثلما كان، وان جميع المواقع الذي تم من خلالها زيادة السعر الموضح، فهي مواقع غير موثوقة ولا تشمل ثقة على الإطلاق، وقد أشارت بان لا يوجد أي تغيرات في الأسعار المحددة من الوزارة فيما سبق، بالإضافة إلى أن الأسعار سوف تستمر لوقت لا يقل عن 6 أشهر في حالة تغيرها مرة أخرى.

سعر أنبوبة الغاز

قد أشارت الجهات المختصة بان أسعار أنابيب الغاز تشمل أسعار متفاوتة ولا يوجد أسعار مؤكد وفقًا للحجم الخاص بالانبوبه، وقد تتميز الأسعار في الأتي وعلى أن تكون.