فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين بالرقم الوطني من الموقع الرسمي للبنك

يتساءل الكثير من المواطنين عن رابط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني، حيث أعلن بنكم الخرطوم عن إتاحة فتح حساب بنكي عبر شبكة الانترنت من أي مكان دون زيارة الفرع، وجاءت تلك الخدمة في إطار تيسير الإجراءات على العملاء لتوفير الوقت والجهد وعدم الانتظار في طوابير طويلة، ويمكن لكل العملاء الحصول على تلك الخدمة من خلال اتباع الخطوات التي سوف نستعرضها عليكم في هذا المقال فتابعونا.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025

تعتبر خدمة فتح حساب بنكي أون لاين من أبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل بنك الخرطوم للعملاء السودانيين، حيث يمكنهم إجراءات الكثير من المعاملات المصرفية بكل سهولة، سواء سحب الأموال وخدمات الإيداع وخدمات تحويل الأموال وغيرها، ويتم فتح الحساب من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على موقع بنك الخرطوم الإلكتروني الرسمي.

اختيار أيقونة فتح حساب جديد.

تحديد اللغة المناسبة لك “اللغة الإنجليزية أو العربية”.

إدخال الرقم الوطني للعميل مع البيانات الشخصية المطلوبة.

يتم إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة ومنها “صورة الهوية الوطنية”.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

النقر على زر التأكيد.

مزايا خدمة فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين

بعد أن استعرضنا عليكم رابط فتح حساب بنكي من بنك الخرطوم إليكم الآن مزايا تلك الخدمة وهي كالتالي: