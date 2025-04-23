“لولو عايزة ماما” تردد قناة وناسة 2025 الجديد على النايل سات والعرب سات بجودة HD

تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، والتي استطاعت في فترة قصيرة للغاية أن تستحوذ على أعلى المشاهدات في مختلف الدول العربية، وهذا يرجع لمحتواها المتميز والشيق التي تقدمه على مدار اليوم، فالقناة تستعرض مجموعة من البرامج والأناشيد التي تساعد الأطفال لتتعلم القيم والعادات الصحيحة التي تتناسب مع المجتمع العربي، كما أنها متميزة عن غيرها بتقديم محتواها بجودة عالية من حيث الصوت والصورة، وخلال هذا المقال نوافيكم تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.

تردد قناة وناسة 2025

تردد قناة وناسة من الترددات التي تتصدر محركات البحث في الوطن العربي من قبل الأمهات والآباء، حيث يرغبون في ضبط ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات من أي مكان بالوطن العربي، والترددات جاءت على النحو التالي:

تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة:hd.

تردد قناة وناسة بيبي على العرب سات

التردد: 11862.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: hd.

مزايا قناة وناسة أطفال

تتميز قناة وناسة أطفال بتقديم محتوى متنوع وشيق للغاية، ومن أبرز مميزاتها التالي: