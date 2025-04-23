شوف اسمك الآن.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة الأخيرة

الكثير من المواطنين في الدولة العراقية يبحثون عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة الأخيرة، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم المالي المقدم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، بهدف توفير الدعم للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأرامل والمطلقات وغيرهم ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة من قبل الوزارة، وخلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل الاستعلام عن الأسماء المقبولة في دعم الرعاية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل العراقية عن الطريقة الصحيحة لاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة الأخيرة، والتي جاءت على النحو التالي:

التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

يتم النقر على القائمة الرئيسية ومنها تحديد خدمات الرعاية الاجتماعية.

النقر على أيقونة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية.

إدخال جميع البيانات المطلوبة ومنها رقم الهوية والرقم الوطني.

النقر على كلمة بحث والانتظار لتعلن أمامكم قائمة الأسماء المقبولة.

يتم النقر على كلمة تنزيل القائمة عبر هاتفك بصيغة PDF.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2025

وضعت الوزارة عدة شروط لابد من توافرها في الراغبين الحصول على الرعاية الاجتماعية، والتي تتضمن التالي: