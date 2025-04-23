دعمك جالك أخيراً.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 والشروط المطلوبة للاستحقاق

بالتزامن على حرص الدولة الجزائرية على تقديم الدعم للنساء وتمكينهن اقتصادياً، تم اطلاق مبادرة منحة المرأة الماكثة في البيت، والتي تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة والتغلب على متطلبات الحياة الصعبة، حيث يتم تقديم راتب ثابت شهري بقيمة 800 دينار جزائري، وخلال هذه السطور التالية نوافيكم طريقة التسجيل في المنحة والشروط المطلوبة للاستحقاق.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

أعلنت الحكومة الجزائرية طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 وهذا عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل، فقط يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

اختيار انشاء حساب جديد وادخال البيانات المطلوبة.

أو تسجيل الدخول للموقع إذا كنت تمتلك حساب مسبق.

النقر على أيقونة المنح ومنها تحديد منحة المرأة الماكثة في البيت 2025.

إدخال جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

رفع المستندات المطلوبة.

النقر على تأكيد الطلب.

في النهاية يتم الانتظار قليلاً حتى يتم مراجعة الطلب من الجهات المسئولة.

شروط استحقاق منحة المرأة الماكثة في البيت

هناك بعض الشروط المحددة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل استحقاق منحة المرأة بالجزائر وهي كالتالي: