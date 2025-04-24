طريقة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2025.. والشروط الجديدة

شهدت الموقع الإلكترونية من قبل الكثير من المواطنين بالعراق حول معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين بشهر مايو المقبل حيث يترقبه العديد من الأشخاص، في ظل المجهودات التي تبذلها الحكومة العراقية من اجل صرف رواتب المتقاعدين في المواعيد المحددة بذلك وذلك بدء من تاريخ 1 من كل شهر ميلادي، في وجود أي عطلات رسمية توافق هذا اليوم يتم الصرف في اليوم التالي علي الفور تعد هذه الرواتب من اكثر العوامل التي تساعد هؤلاء الفئات للتكيف مع أعباء الحياة والأحوال الاقتصادية ومواجهة غلاء المعيشة من اجل حياة كريمة بكل مواطن بالدولة، عبر السطور القادمة من خلال هذا السياق سنسرد لكم جميع التفاصيل اللازمة.

طريقة الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

يتاح لجميع المتقاعدين بالاستعلام علي رواتب التقاعد الخاصة بهم من خلال اتباع هذه الخطوات التالية دون الحاجة للذهاب إلي المؤسسة الحكومية والتي تتمثل في:

الخطوة الأولي: يرجي التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية العراقية.

الخطوة الثانية: قم بالنقر علي أيقونة التسجيل، ثم ادخل اسم المستخدم، كلمة المرور الخاصة بك.

الخطوة الثالثة: يتطلب منك إدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بك.

الخطوة الرابعة: انقر علي زر الاستعلام.

أخيرا: يتم عرض الموعد المحدد بصرف الرواتب.

شروط الحصول علي رواتب المتقاعدين بالعراق 2025