ف5ي ثواني.. الاستعلام عن رواتب المتقاعدين مايو 2025 بالعراق

يسعى العديد من المتقاعدين بالعراق بمعرفة حقيقة طرح الحكومة العراقية زيادات علي رواتبهم من اجل تحسين مستوي المعيشة ومواجهة الغلاء، يترقب الكثير من الأشخاص رواتب شهر مايو المقبل 2025 نظرا إلي وجود أيام قليلة ويتم علي الفور صرف رواتب المتقاعدين من تاريخ 1 مايو 2025، علما بان هذة الرواتب تعمل علي تحسين المستوي المعيشي ومساعدتهم علي تحمل الأعباء المالية المستمرة علي مدار الشهر لأنها تعد المصدر الوحيد لهم بعد التقاعد، من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم جميع لتفاصيل التي تتعلق به انتظرنا.

كيفية الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بشهر مايو 2025 بالعراق

لجميع المواطنين الراغبين في الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق شهر مايو 2025 من خلال إجراء عدة خطوات عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلي الجهة الحكومية، إليكم الخطوات التالية:

في بداية الآمر: زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية العراقية.

الخطوة التالية: قم بالنقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بتحديد خدمة الاستعلام علي رواتب المتقاعدين، قم بتحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

يتطلب منك إدخال البيانات الخاصة بك بكيفية صحيحة.

انقر علي زر الاستعلام.

في النهاية: انتظر بضع ثواني ويتم إظهار موعد صرف الراتب، مع إيضاح قيمة الراتب الخاص بك.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق شهر مايو 2025

حيث انه من المؤكد بأن يتم صرف رواتب جميع المتقاعدين بالعراق شهر مايو المقبل بداية من 1 مايو 2025 من خلال الأماكن التالية: