ثبت تردد قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة وناسه من افضل وابرز القنوات الفضائية الإلكترونية التي تقدم محتوي ترفيهي للأطفال من خلال برامج كرتونية متنوعه ومختلفة، حازت هذه القناة بإعجاب الكثير من المشاهدين من جميع الأعمار المختلفة بداية من عمر عامين حتي 12 عام، تعد من افضل الخيارات للعمل علي انشغال أوقات الأطفال بعيدا عن جلب ضوضائهم طوال ساعات اليوم، لذا يبحث الكثير من أولياء أمور الصغار علي معرفة الترددات الجديدة بقناة وناسه، من خلال هذا الموضوع وعقب السطور التالية سنوفر لكم جميع البيانات التي تتعلق بالقناة ابقوا معانا.

تردد وناسة عبر النايل سات بجودة HD

من اجل سماع جميع برامج قناة وناسه الفضائية يرجي اتباع هذه الخطوات التالية:

تم تعديل تردد القناة: 11430.

علي معامل تصحيح الخطأ التالي: 6/5.

من خلال مؤشر ترميز: 27500.

علي معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد وناسه علي العرب سات

يرجي معرفة جميع البيانات التي تتعلق بالتردد الجديد بقناة وناسه وذلك لسماع جميع برامج القناة وتتمثل هذه البيانات في الخطوات التالية:

تردد القناة الجديد: 11270.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

من خلال معامل ترميز: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

خصائص قناة وناسه