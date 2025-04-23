ثبت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر الصناعي 2025 تابع الجديد

شهدت الساعات القليلة الماضية الكثير من عمليات البحث الإلكتروني من قبل الكثير من متابعين قناة ناشيونال جيوغرافيك حول البحث عن الترددات الجديدة التي من خلالها يتم بث القناة، لجميع محبين عالم الاكتشافات والوثائقيات يمكنكم سماع هذه القناة المليئة بالبرامج المتنوعة والمختلفة، التي من خلالها يتمكن المشاهد بمعرفة العديد من التفاصيل التي تحدث حول أنحاء العالم من عالم الأسماك والحيوانات والمحيطات والأنهار وأيضا العواصف والبراكين والزلازل، كل ذلك تشاهدوا حول قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال تحميلها علي التلفاز إليكم التفاصيل في السطور الآتية من هذا الموضوع.

تردد قناة ناشيونال جييوغرافيك علي النايل سات

لكي تتمكنوا من مشاهدة جميع برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر التلفاز يرجي تحميل هذه البيانات الخاصة بالترددات الجديدة والتي يتم بثها علي جودةHD حيث تتمثل هذه الخطوات في:

تم تعديل تردد القناة إلي: 11411.

من خلال مؤشر تصحيح الخطأ: 4/3.

عبر معامل ترميز: 29999.

كما تم تعديل معدل الاستقطاب إلي : الأفقي.

التردد الحديث بقناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11804.

من خلال مؤشر استقطاب: أفقي.

عبر معامل ترميز: 27500.

معدل التصويب: 4/3.

كيفية تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر جهاز التلفاز

لاستقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر تردداتها الجديدة علي جهاز التلفاز يرجي اتباع هذه الخطوات البسيطة لكي تتمكن من تحميلها علي قائمة القنوات المحفوظة وسماع جميع برامج القناة في أي وقت والتي تتمثل خطواتها في: