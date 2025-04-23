اشترك في مسابقة الحلم موسم عيد الأضحى 2025 واكس المليون دولار من بيتك

مسابقة الحلم 2025 تعتبر من ابرز الموضوعات التي يتساءل عنها العديد من المواطنين حول محركات البحث الإلكترونية بمعرفة أرقام الاشتراك، للحصول علي جوائز عديدة وقيمة من مسابقة الحلم يجب إرسال الإجابات الصحيحة علي جميع الأسئلة المطروحة من قبل إدارة هذا البرنامج حيث يتم تقديم الكثير من الأسئلة المختلفة والمتنوعة، يتاح الاشتراك بها لجميع الأشخاص المقيمين بالدول العربية، عبر هذا السياق سنوضح لكم جميع الأرقام المحددة لكافة الدول العربية وذلك لتمكن جميع المواطنين المقيمين بالدول العربية الاشتراك بها إليكم التفاصيل.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

أولا: أن لا يقل عمر المشترك بهذه المسابقة عن 18 عاما.

ثانيا: أن يكون المشترك مقيم بأحد البلدان العربية.

ثالثا: ينبغي أن لا توجد بين المشترك و احد القائمين علي هذا البرنامج أي صلة قرابه إطلاقا لضمان النزاهة والشفافية.

رابعا: قراءة جميع الشروط والأحكام الموضوعة من قبل إدارة برنامج مسابقة الحلم والموافقة عليها.

خامسا: إرسال الإجابات الأسئلة المطروحة من قبل إدارة البرنامج عبر الرقم المحدد للبد العربية المقيم بها المتسابق.

أخيرا: يشترط علي المشترك أن يكون حاملا لأحد الجنسيات العربية.

أرقام الاشتراك بمسابقة الحلم 2025