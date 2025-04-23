سعر أسطوانة البوتاجاز اليوم الأربعاء تُفاجئ جميع المواطنين.. شوف وصلت كام

يعد الغاز من الأشياء ذات الأهمية القصوى في الاستخدامات الحيوية اليومية التي لم يمكن الاستغناء عنها، لذا اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الكثير من المواطنين بالبحث علي معرفة الأسعار وذلك منذ أن تم الإعلان علي هذا الارتفاع الملحوظ مما سبب حالة من الزعر لدي العديد من الأشخاص، بعد أن سجلت ارتفاعا في محطات الوقود بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية من اجل تحديد الأسعار الجديدة، علما بان هذه الأسعار تؤثر بشكل كبير علي الأحوال الاقتصادية في البلاد لاستخداماته العديدة في هذا الموضوع سنسرد لكم جميع الأسعار تابعونا.

أسعار اسطوانه البوتاجاز سعه 12.5 كجم اليوم 23 أبريل 2025

بلغ سعر اسطوانه البوتاجاز سعه 12.5كجم في ارض المستودع بقيمة نحو 200 جنيها.

بينما يتم توصيلها للمستهلك بقيمة ما بين 220 إلي 230 جنيها.

سجل سعر أنبوبة الغاز سعه 25 كجم في المستودع بقيمة 300 جنيها في المستودع.

كما يتو توصيلها للمستهلك بقيمة 400 جنيها.

أسعار البنزين اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

يمكنكم الاطلاع علي معرفة أسعار المواد البترولية عبر السطور القادمة والتي تتمثل في: