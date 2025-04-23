نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الآن.. استعد لامتحانات آخر العام

أطلقت وزارة التربية والتعليم الفني، نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025، فيما أن ذلك جاء لمساعدة الطلاب والطالبات على فهم نمط الأسئلة المتوقعة والتدريب عليها بشكل ملائم، بالإضافة إلى الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية التي تنطلق في 31 مايو 2025، نظير أن الوزارة قامت برفع النماذج الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي عبر بوابة التعليم الإلكتروني، وتضمنت بعض الأسئلة التي تُحاكي بها الامتحانات الفعلية.

طريقة تنزيل نماذج امتحانات الإعدادية

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من تنزيل نماذج الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي، فعليك اتباع الأتي:-

قم في البداية بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مع إمكانية اختيار “قسم بوابة التعليم الإلكتروني”.

ليتم عندها اختيار المرحلة الإعدادية.

اختيار النماذج الاسترشادية.

قم بتحديد الصف الثالث الإعدادي.

القيام باختيار الفصل الدراسي الثاني.

تحميل النماذج الخاصة بمختلف المواد الدراسية.

قائمة امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم مواعيد امتحانات الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، بناءً على ما يلي:-