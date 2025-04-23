طريقة ضبط الساعة على التوقيت الصيفي على هاتفك أيفون وأندرويد الان

كشف مجلس الوزراء عن الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الصيفي عن عام 2025، وذلك وفقًا للقانون 24 لعام 2023، فيما أن ذلك يتضمن تقديم الساعة لـ 60 دقيقة بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل بما يستمر إلى نهاية الخميس الموافق شهر أكتوبر 2025، فضلاً عن إمكانية التعرف على طريقة ضبط التوقيت الصيفي، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد التوقيت الصيفي في مصر

وأكد مجلس الوزراء المصري، أن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يكون عند منتصف ليل الجمعة 25 من شهر أبريل 2025، فيما يتم تقديم الساعة من 12 منتصف الليل لـ 1 صباحًا، حيث يُشير ذلك إلى تغيرات في المواعيد الرسمية الخاصة بعمل الموظفين وكذلك أداء خدمات المواطنين على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بتطبيق المواعيد الجديد داخل كافة المؤسسات والجهات العاملة بالدولة.

خطوات ضبط الساعة للتوقيت الصيفي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم ضبط الساعة للتوقيت الصيفي، وفقًا لما يلي:-

في البداية تقوم بالذهاب إلى “الإعدادات”.

ليتم الانتقال إلى “عام”.

بعدها يُرجى اختيار “التاريخ والوقت”.

القيام عند ذلك باختيار “التعيين التلقائي”.

وعندها ستتمكن من ضبط التوقيت الصيفي على هاتفك.

طريقة تغيير الساعة على هواتف أندرويد

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي تقوم بتغيير الساعة هواتف الأندرويد، وذلك بإتباع الأتي:-