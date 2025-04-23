تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23-4-2025

تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر أبريل 2025 وذلك في عدد من البنوك العاملة بدولة السودان، نظير أن قيمة التراجع بلغت نحو 3 قروش، حتى أن الثبات شمل البنك المركزي المصري فقط، ويمكنك التعرف على أخر تحديث تم على سعر الدولار، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

أما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة بالدولة، فجاءت كما يلي:-

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي إلى 51.05 جنيه شراء، وللبيع 51.19 جنيه.

نظير وصول سعر الدولار في “البنك الأهلي المصري” لـ 51.03 جنيه للشراء، وللبيع 51.13 جنيه.

بالإضافة إلى أن الدولار أمام الجنيه في “بنك مصر” بلغ نحو 51.03 جنيه للشراء، وبيع 51.13 جنيه.

بالإضافة إلى وصول سعر الدولار أمام الجنيه في “بنك الإسكندرية” لـ 51.02 جنيه للشراء، وللبيع 51.12 جنيه.

تحديثات سعر الدولار الآن

وعن باقي التحديثات التي تمت على سعر الدولار في باقي البنوك العاملة بالدولة، حيث إن التحديثات تبقى على عمليات العرض والطلب من قبل العملاء بمختلف البنوك العامة والخاصة، وعليه فإن الأسعار جاءت بناءً على ما يأتي:-