طريقة تنزيل ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي بجودة هائلة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هي من أكثر الترددات التي زاد ابحث عنها بشكل كبير في غضون الفترة الماضية، حيث أن القناة تقوم بعرض الكثير من البرامج والأفلام الوثائقية التي يتم بثها على مدار اليوم، فضلاً عن أن القناة استطاعت أن تكتسب شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، وأصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه كم في مقال اليوم.

تثبيت تردد ناشيونال جيوغرافيك

يمكن متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك الحديث على القمر الصناعي، الناقلة لكل ما هو رائع ومميز على مدار الساعة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الحديث: 11526.

استقطاب ناشيونال جيوغرافيك: أفقي.

معامل الترميز للقناة: 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الثاني

ويمكن تنزيل التردد الثاني لقناة ناشيونال جيوغرافيك الناقلة للمحتوى المميز والرائع، وفقًا للبيانات التالية:-

قمر صناعي العرب سات.

ترددها الثاني 11411.

استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

خطوات استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك

بعد أن تعرفنا معًا على التردد الحديث لقناة ناشيونال جيوغرافيك، فأصبح من السهل إمكانية التعرف على الإجراءات الخاصة بتثبيت التردد الحديث للقناة، وفقًا لما يلي:-