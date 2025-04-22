تثبيت تردد قناة طيور الجنة الجميلة لأطفالك على القمر الصناعي

قناة طيور الجنة هي من أبرز القنوات المفضلة للأطفال، بالإضافة إلى أن القناة نجحت في جذب ملايين المتابعين بمختلف الدول العربية، بالإضافة إلى أنها تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي أمام الأطفال، حتى أنها حازت على شعبية كبيرة في تقديمها إلى باقة من أروع الأغاني والأناشيد الدينية المميزة على مدار الساعة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

طيور الجنة أطفال الجديد

أما عن المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال الناقلة لباقة كبيرة من المحتوى الترفيهي، وفقًا ما يلي:-

القمر الصناعي الأول “النايل سات”.

تردد القناة “11393”.

بينما استقطابها “عمودي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

تثبيت تردد قناة طيور الجنة

وعن البيانات الأخرى التي يمكنك معرفة التردد الحديث لقناة طيور الجنة أطفال، بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي العرب سات.

تردها يكون 11310.

الإستقطاب الثاني للقناة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ “2/3”.

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة على القمر الصناعي

وعن الخطوات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي، بحيث تتمكن من متابعة العديد من البرامج التعليمية المميزة، وفقًا لما يلي:-