لينك فتح حساب داخل بنك الخرطوم أون لاين دون الذهاب إلى أي مكان

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول فتح حساب داخل بنك الخرطوم، وذلك بعد أن تم إطلاق الكثير من الخدمات المصرفية المختلفة التي تُساهم في تلبية احتياجات العملاء بشكل كبير سواء المقيمين أو المغتربين، حتى أن البنك يعمل على تذليل كافة الإمكانيات التي يحتاج إليها العميل من خلال البنك، وسنتعرف معًا على الإجراءات الخاصة بفتح حساب بنكي جديد داخل البنك خلال السطور التالية.

خطوات فتح حساب داخل بنك الخرطوم

وعن الخطوات الخاصة بطلب فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم أون لاين، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي بنك الخرطوم في البداية.

ليتم بعدها النقر على زر “إنشاء حساب جديد”.

قم باختيار نوع اللغة المناسبة لكل عميل سواء عربي أو أجنبي.

بحيث تتمكن من إدخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل.

الموافقة على الضوابط والمعايير المفروضة من قبل بنك الخرطوم.

النقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

حتى تتلقى رسالة بنجاح فتح الحساب الجديد داخل بنك الخرطوم.

شروط القبول في فتح حساب داخل بنك الخرطوم

وعن الشرط الخاصة بطلب فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم والالتزام بكافة المعايير المفروضة من قبل البنك، فنصت على النحو الأتي:-