عدل وقتك بسرعة في المعاد ده! .. رسميًا التغيير لـ التوقيت الصيفي في هذا الموعد 2025

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر قريبًا، وقد أشارت الجهات المختصة بان التطبيق سوف يساعد في تطويل يوم العمل، والذي من خلاله سوف يساعد المواطنين في انجاز العديد من المهام المختلفة من خلال يوم العمل الخاص بهم بدون أي ضغط أو تقصير، بالإضافة إلى أن تغير الساعة يبدأ منذ الساعة الثانية عشر مساءًا، وذلك على أن يكون في خلال يوم الإجازة والذي يساعد على جميع المواطنين ضبطه بالشكل الصحيح.

التوقيت الصيفي

قد يتساءل العديد من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي، وقد أوضحت الجهات المختصة بان التطبيق سوف يكون في أتمام الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرون من شهر ابريل الجاري لهذا العام، وعلى أن يتم ضبط الساعة على أن تتأخر لمدة 60 دقيقة، بالإضافة إلى أن الجهات المختصة قد أوضحت بان التغير سوف يتم التعامل من خلال المواعيد الجديدة في كافة الجهات المختصة بداخل جمهورية مصر العربية.

موعد تغير التوقيت الصيفي

قد أوضحت الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية بان موعد التغير سوف يكون في نهاية الأسبوع الحالي، وعلى أن يستمر التغير لمدة انتهاء فصل الصيف، وذلك الأمر قد جاء بعد التعرف على العديد من المميزات المختلفة التي يشملها تغير التوقيت الصيفي، كما أعلنت أيضا الجهات المختصة بان التعامل من خلال الموعد الجديد للوقت في جميع أنواع العمل المختلفة والمدارس وأيضا الجامعات، وعلى أن يكون موعد التطبيق في تمام يوم الجمعة بتمام الساعة الثانية عشر صباحًا.