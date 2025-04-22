سعر الدولار أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر أبريل 2025 بمختلف البنوك الحكومية والخاصة، ناهيك عن أن ذلك يأتي بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير الذي يضمن التنافسية والشفافية بشكل كبير ويُعزز من ثقة النظام المصرفي، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الدولار سجل قرابة الـ 51.05 جنيه للشراء، وللبيع بـ 51.1917 جنيه، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لأسعار العملة الأجنبية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

ويمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه بمختلف البنوك العاملة في الدولة، التي من بينها الأتي:-

وصل سعر الدولار في “البنك الأهلي الكويتي” إلى 51.10 جنيه شراء، وبيع 51.12 جنيه.

وسجل الدولار في “مصرف أبوظبي” نحو 51.09 جنيه للشراء، وللبيع 51.18 جنيه.

أما عن سعر الدولار داخل ” SAIB” وصل إلى 51.07 جنيه شراء، وبيع 51.17 جنيه.

تحديث العملة الأجنبية أمام الجنيه

فيما جاءت باقي التحديثات التي تمت على العملة الأجنبية أمام الجنيه في باقي البنوك العاملة بالدولة، التي يتم تحديثها على مدار اليوم، وخاصة مع خفض البنك المركزي المصري لسهر الفائدة، وعليه فإن الأسعار جاءت وفقًا لما يلي:-