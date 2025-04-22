بعد التشهير الكبير من منع الفيلم ونزولة من جديد .. أخر إيرادات فيلم استنساخ 2025

قد احتل فيلم استنساخ للفنان سامح حسين المركز الرابع على شباك التذاكر بعد وصول فيلم فار ب7 تراوح المركز الخامس والأخير في شباك التذاكر ليوم الاثنين الموافق 21 من ابريل، كما أيضا مازال الفيلم يسعى في تحديات وتوجيهات عديدة جدًا على مدار الفترة الماضية، والذي يلتقي الفيلم بالفعل العديد من العواقب المختلفة التي حصلت عليه على مدار فترة أصدارة وحتى هذه اللحظة الحالية.

فيلم استنساخ

قد احتل فيلم استنساخ المركز الرابع في شباك التذاكر، وذلك بعد احتلال المركز الخامس فيلم فار ب7 تراوح بالإضافة إلى انه قد حصل في يوم أمس على ما يقارب بمبلغ تذاكر وصل إلى 197.9 جنية مصري، وذلك على أن يصل إلى بيع عدد تذاكر تواصل إلى 1537 ليوم واحد فقط، بالإضافة إلى انه يصل كامل إيراداته حتى هذا الوقت الحالي إلى مبلغ يصل إلى مليون و 992 ألف جنية مصري، وعلى أن يستمر في هذا الانخفاض بدون زيادة والذي مازال الجميع مصدوم من النتائج الخاصة به.

قصة فيلم استنساخ

قد يدور أحداث فيلم استنساخ في أطار التشوق والإثارة بشكل كبير جدا، كما يمتلك أيضا الفيلم جانب من الغموض الخفي، والذي يدور حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع بشكل كبير، كما يسلط الضوء على التحديثات التي تواجه البشر في العالم، وكيفية التساهل به بشكل كبير، بالإضافة إلى انه أيضا يشمل مزيج من الخيال العلمي والإثارة بشكل مختلف تمامًا، ويستمر الفيلم في العديد من العواقب الذي تقف أمام الأشخاص طوال فترة التعامل مع الذكاء الاصطناعي.