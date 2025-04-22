نزلها الآن “تردد قناة طيور الجنة الجديد للأطفال 2025” .. TOYOUR EL-JANAH TV

يبحث الملايين من المشاهدين عن تردد قناة طيور الجنة الجديدة بعد توقف القناة على الترددات القديمة، بالإضافة إلى أن القناة من القنوات المتميزة في عرض محتويات الأطفال المختلفة مثل الأغاني والمسابقات والقصص القرآنية الصغيرة التي تفيد الأطفال في مختلف أعمارهم، بالإضافة أيضا إلى أن القناة تعتبر من القنوات المتميزة جدا لكل من الكبار والصغيرين، ويمكن أيضا تحميل القناة على التلفاز بكل سهولة.

تردد قناة طيور الجنة

يمكنكم الآن الحصول على تردد قناة طيور الجنة، والتي تعتبر من القنوات المتميزة في عالم الأطفال على الإطلاق، كما أنها أيضا من القنوات التي تقوم بعرض العديد من الأغاني التي تقوم بتسلية الأطفال على مدار اليوم بدون توقف أو انقطاع، كما أيضا يمكنكم الحصول على القناة من خلال التردد الأتي وهو:

تردد القناة: 11252.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11258.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تنزيل تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي

يمكن الآن وبكل سهولة تنزيل القناة على التلفاز من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات، والتي قد تشمل الأتي وهي: