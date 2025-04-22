تثبيت سريع على القمر الصناعي نايل سات “تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك” .. نزلها الآن

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك والتي تعتبر من القنوات المتميزة جدا في عرض المغامرة والطبيعة والحياة البرية المختلفة والفريدة من نوعها، بالإضافة إلى أن القناة متميزة في عرض محتويات مختلفة وجذابة جدا لا مثيل لها على الإطلاق، بالإضافة إلى أن القناة يمكن بكل سهولة أن تقوم بتحميلها على التلفاز الخاص بك، والاستمتاع بالعديد من البرامج المختلفة المتميزة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن الآن وبكل سهولة الحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، والاستمتاع بالعديد من برامج المغامرات المختلفة التي تعتبر من أفضل القنوات المتميزة على الإطلاق، بالإضافة إلى أن القناة أيضا تشمل مجموعة مختلفة من البرامج المختلفة في عرض محتويات مفيدة ومذهلة لكافة المشاهدين بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه قد يتمثل التردد الخاص بالقناة في الأتي وهي:

تردد القناة: 11343.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد القناة: 11569.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز

يمكن الآن وبكل سهولة من خلال بضع خطوات، تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة، وهذا الأمر يمكن تنفيذه بكل سهولة بدون الحاجة إلى الدعم الفني أو المختصين في المجال، وقد تشمل هذه الخطوات في الأتي وهي: