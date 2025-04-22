بالقرب عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025 .. خطوات الاستعلام عن الراتب في العراق

يتساءل الكثير من المتقاعدين عن موعد صرف الرواتب شهر أبريل 2025 وهل يوجد زيادة جديدة في الوقت الحالي؟ حيث تبدأ وزارة المالية العراقية في توزيع رواتب المتقاعدين في غضون الساعات القليلة المقبلة وهذه الرواتب تشمل شريحة كبيرة من المواطنين المشتركين في هيئة التقاعد وهو ما يتم توفير الرواتب لهم شهريًا، وأعلنت وزارة المالية العراقية عن إمكانية الاستعلام عن الرواتب عبر الموقع الرسمي التابع لها.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2025 وتشمل هذه الدفعات جميع الفئات المشمولة من العسكريين والمدنيين، وتؤكد الدوائر الرسمية أن الرواتب يتم تحويلها تدريجيًا إلى الحسابات البنكية خلال الساعات القليلة المقبلة وفقًا لجدول زمني محدد، مما يشير إلى أن بعض المتقاعدين يحصلون على رواتبهم في أوقات متفاوتة، حيث تنصح الجهات المختصة بمتابعة الحسابات البنكية الخاصة بالمتقاعدين خلال الساعات المقبلة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2025

يستطيع المتقاعدين في العراق الاستعلام عن رواتبهم من خلال اتباع الخطوات التالية: