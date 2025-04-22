بسعر 40 ألف دينار .. ارتفاع سعر أضحية العيد المستوردة في الجزائر 2025

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك اقترحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الجزائر على رئيس مجلس الوزراء الجزائري تحديد 40 ألف دينار كسعر موحد لأضحية عيد الأضحى للمواشي المستوردة وهي أسعار أقل من المتداولة داخل الأسواق المحلية الجزائرية، حيث وافق مجلس الوزراء الجزائري على وضع سعر موحد لبيع أضحية عيد الأضحى بالنسبة للمواشي المستوردة.

سعر أضحية العيد المستوردة

وافق مجلس الوزراء الجزائري اليوم على اقتراح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بتحديد سعر أضحية عيد الأضحى المستوردة ب 40 ألف دينار جزائري سعر وطني موحد لأضحية عيد الأضحى للمواشي المستوردة، وبالفعل قد وصلت الشحنة الأولى من الماشية المستوردة تحسبًا لعيد الأضحى حيث رست اليوم في ميناء الجزائر باخرة باخرة محملة ب 15 ألف رأس من الغنم تم استيرادها من رومانيا، بعدما أمر رئيس الجمهورية باستيراد مليون كبش تحسبًا لعيد الأضحى من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية في الجزائر.

كيفية شراء أضحية العيد إلكترونيًا في الجزائر

بحثت اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة تنظيم عملية توزيع وبيع أضاحي العيد في الجزائر في اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن إمكانية استخدام الدفع الإلكتروني كإحدى أسهل طرق الدفع المقررة لشراء الأضاحي من أجل تسهيل عملية الشراء وضمان سلاسة الإجراءات المالية ويتم ذلك عن طريق مكاتب بريد متنقلة من أجل تيسير عمليات الدفع للمواطنين في جميع أنحاء الجزائر ويحدد تاريخ انطلاقها وفقًا لبيان وزارة الفلاحة الجزائري.