خطوات تثبيت تردد قناة cn بالعربية على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2025

قناة cn تعتبر من أبرز وأشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض أفلام الكرتون ويبحث عنها الكثير من الأمهات على مختلف الأقمار الصناعية، حيث تتميز القناة بعرض محتويات هادفة للأطفال وتقدم أروع الأناشيد التي يحبها الكبار والصغار، بالإضافة إلى أنها تعتبر الخيار الأفضل للكثير من الأمهات بفضل شهرتها ونجاحها العالمي الذي حققته في وقت قصير.

تردد قناة cn بالعربية

تردد قناة cn بالعربية على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة cn على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11277.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة cn على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11747.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة cn بالعربية على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة cn على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: