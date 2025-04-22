رئيس الجمهورية بالجزائر يكشف عن حقيقة تخفيض سن التقاعد للمعلمين إلى 55سنه!

وافق رئيس الجمهورية خلال الاجتماع بتخفيض سن التقاعد للمعلمين في الجزائر وأساتذة الأطوار الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي بثلاث سنوات، حيث جاء هذا القرار تقديرًا لمجهوداتهم في تجهيز وتحضير أجيال الغد، وأمر رئيس الجمهورية الجزائري بتخفيض سن التقاعد بواقع ثلاث سنوات لفائدة المعلمين في كافة الأطوار التربوية في الجزائر.

تخفيض سن التقاعد للمعلمين

أمر رئيس الجمهورية في الجزائر بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة جميع معلمي قطاع التربية في جميع الأطوار في الجزائر، وذلك تقديرًا لدورهم الكبير كمربيين أجيال فضلًا عن توسيع استفادة كل الأكهات من عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر ونصف، في حين دعا إلى ضرورة إيجاد آليات قانونية إضافية لسن التقاعد، ويأتي هذا القرار في إطار دعم الكوادر التربوية تقديرًا لدورهم المحوري في بناء الأجيال وتحسين المنظومة التعليمية.

قرارات رئيس الجمهورية في اجتماع اليوم في الجزائر

أصدر رئيس الجمهورية في الجزائر بعض القرارات المتعلقة بسن التقاعد للمعلمين في الجزائر وغيرها من القرارات الهامة والتي تتمثل في الآتي: