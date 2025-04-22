اتفرج عبر القنوات الناقلة .. مسلسل المؤسس عثمان ح 189 الموسم السادس 2025

عاد مسلسل المؤسس عثمان ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى وذلك بعد عرض الإعلان الترويجي الثاني الحلقة 189 والذي عرضته قناة الفجر الجزائرية حيث كشف الإعلان عن بعض المشاهد المثيرة والمواجهات الحاسمة التي ينتظرها عشاق المسلسل بفارغ الصبر، وهذا الإعلان الترويجي أكد أن الحلقات القادمة سوف تكون مليئة بالإثارة والدراما التاريخية الحابسة للأنفاس.

مسلسل المؤسس عثمان ح 189

تدور أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 189 حول مشاهد الأكشن الرمزية الوطنية والعرض التاريخي المصير، حيث ظهرت صوفيا وهي تجهز خطة جريئة للإيقاع بعثمان وفي محاولة منها لاستعادة السيطرة على مدينة بورصة، والمفاجأة كانت في ظهور شخصية كلاوديوس الذي تحالف مع المغول وهذا ينذر بمواجهة دامية قادمة، ومن المشاهد التي أثارت حماس الجمهور اختطاف فاطمة في خطوة يتوقع أن تكون جزء من خطة صوفيا ويتساءل الجمهور هل يتمكن عثمان من إنقاذها؟ وهب ينجح كلاوديوس بتحقيق طموحه في حكم بورصة؟ جميعها أسئلة تشوق المتابعين.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 189

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 189 يوم الأربعاء المقبل عبر قناة ATV التركية في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت تركيا، بالإضافة إلى أن الجمهور العربي يمكنه متابعة الحلقة مترجمة عبر قناة الفجر الجزائرية في اليوم التالي يوم الخميس في تمام الساعة 9:00 مساًء بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 مساًء بتوقيت السعودية، ويتم عرض الحلقة على قناة اليرموك ومنصات أخرى.