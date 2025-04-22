كل عام والأمة الإسلامية بخير “موعد عيد الاضحي 2025” .. في مصر والوطن العربي

يتساءل الكثير من المسلمين بعد انتهاء عيد الفطر المبارك عن موعد عيد الأضحى المبارك وموعد وقفة عرفات، حيث يعتمد تحديد الموعد الرسمي لعيد الأضحى المبارك على التقويم الهجري القمري الذي يأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وعلى الرغم من أن الأشهر الهجرية تعتمد على رؤية الهلال فإن تحديد الموعد الدقيق يكون مرتبطًا بتحري الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة.

موعد عيد الاضحي

أصدر رئيس مجلس الوزراء أجندة العطلات الرسمية 2025 حيث يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، مما يمنح للمواطنين والموظفين عطلة ممتدة تصل إلى خمسة أيام متتالية وتكون إجازة مدفوعة الأجر، ولكن يتم تحديد الموعد النهائي الرسمي لعيد الأضحى بعد تحري رؤية الهلال الشرعية حيث يبقى الهلال في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة، بينما يستمر الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي باقي محافظات مصر يستمر الهلال لمدة تتراوح ما بين 40 دقيقة و 49 دقيقة.

موعد وقفة عرفات

أوضحت الحسابات الفلكية الصادرة عن معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرًة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:03 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 وهو اليوم المقرر لإجراء الرؤية الشرعية وبناًء على ذلك تكون وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.