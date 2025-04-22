اتصل حالًا وأحصل على مساعدة مالية “رقم الوليد بن طلال واتساب الجديد 2025”

يوفر مكتب الوليد بن طلال كافة المساعدات المالية للمواطنين في المملكة ويمكنك أن تقوم بطلب المال أو الخدمة الإنسانية التي تريدها عن طريق التواصل بشكل مباشر على رقم الوليد بن طلال الجديد عبر الواتساب، حيث يقوم بالرد على جميع طلبات المتقدمين في مدة أقصاها خمس ساعات من الاتصال أو إرسال الرسالة النصية التي تفيد بطلب المساعدات المالية.

رقم الوليد بن طلال واتساب الجديد

لطلب المساعدات المالية العاجلة يمكنك الاتصال على أرقام الوليد بن طلال وهي كالآتي:

التواصل بشكل مباشر عبر الرقم الشخصي لوليد بن طلال على الواتساب على رقم 966577009972.

التواصل مع رقم هاتف الوليد بن طلال الشخصي على رقم 966577009957.

أو التواصل مع رقم جوال المكتب الخاص بالوليد بن طلال على رقم 966577009972.

الاتصال على رقم جوال المؤسسة الخيرية التابعة لوليد بن طلال على رقم 966112115790.

للتواصل مع رقم جوال مكتب الوليد بن طلال في برج المملكة على رقم 966112110000.

خطوات طلب مساعدة من الوليد بن طلال

يمكنك طلب مساعدة من الوليد بن طلال عبر الموقع الرسمي للمؤسسة من خلال اتباع الخطوات التالية: