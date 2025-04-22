رسميًا تطبيق التوقيت الصيفي في هذا الموعد 2025 .. عَدل ساعتك بالتوقيت الجديد

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي وعن آلية وكيفية تفعيل التوقيت الصيفي في مصر 2025 وهب يتم تقديم الساعة أم تأخيرها في تطبيق التوقيت الصيفي؟ حيث ينطلق التوقيت الصيفي في مصر 2025 مع انتهاء مدة العمل بالتوقيت الشتوي الذي استمر لمدة ستة أشهر منذ الجمعة الأخيرة حيث لم يتبقى سوى أيام قليلة على بدء العمل به رسميًا وتقديم الساعة 60 دقيقة في منتصف الليل يوم الخميس المقبل.

التوقيت الصيفي

وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023 في شأن تقرير تطبيق نظام التوقيت الصيفي والذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي يكون موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يكون في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر في كل عام ميلادي، ووفقًا لقانون التوقيت الصيفي تكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي عن طريق تقديم الساعة 60 دقيقة.

أهمية تطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر 2025

تطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر له الكثير من الفوائد التي تعود على مصر بالنفع والتي تتمثل في الآتي: