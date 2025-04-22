توزيع 10.000 ريال سعودي للمحتاجين .. طلب مساعدة مالية من الوليد بن طلال 1446

الحصول على المساعدة المالية العاجلة التقديم على مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، حيث تسعى المؤسسة لمساعدة كل مواطن محتاج في الوطن العربي وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي وتعزيز التعليم ومكافحة الفقر ومواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتعزيز التنمية المستدامة وتطوير المجتمع.

طلب مساعدة مالية من الوليد بن طلال

يمكنك تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية

اضغط على تعبئة طلب مساعدة مالية من القائمة الرئيسية.

تحديد الخدمة التي تريد تقديم طلب المساعدة إليها.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

إرسال الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم على طلب المساعدة.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

الأوراق المطلوبة لطلب مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال

يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لطلب مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال والتي تتمثل في الآتي: