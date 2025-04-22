أطلبها الآن .. طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد 1446 بكل سهولة

تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد الخيرية للحصول على 300 ألف ريال سعودي، حيث يقدم الأمير عبدالعزيز الكثير من المساعدات لجميع المواطنين في المملكة من أجل توفير حياة كريمة لهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

للحصول على طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز يمكنك تقديم الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية.

الدخول إلى القائمة الرئيسية واختر منها “الخدمات الإلكترونية”.

تحديد خدمة “تقديم طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد” من الخدمات المتاحة.

النقر على خانة المساعدات المالية واختر زر “طلب مساعدة”.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب” لاستكمال عملية التسجيل وطلب التقديم على المساعدة المالية.

شروط استحقاق مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز والتي تتمثل في الآتي: