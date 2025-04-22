ثبت الان تردد CN كرتون نتورك بالعربية وتابع الجديد لأطفالك

تعتبر قناة كرتون نتورك العربية واحدة من افضل القنوات الفضائية حيث يبحث عن تردداتها الجديدة جميع أولياء أمور الصغار لأنها تعد محض اهتماماتهم اليومية كونها متميزة في بث البرامج المتنوعة والمختلفة، حيث تؤثر هذه القناة علي الصغار بشكل إيجابي من ضمن هذه المؤثرات بأنها تتميز بتنمية مهارات الطفل من خلال مشاهدتها يتمكن الطفل من تعلم الحروف والأرقام بطريقة جذابة، من خلال عرضها بمحتوي متميز مثل استخدام ألوان جذابة وأصوات حيوانات بطريقة احترافية، لذا من خلال هذا الموضوع وعبر السطور التالية سنوضح لكم الترددات الجديدة بقناة CN بالعربية.

التردد الجديد بقناة CN عبر النايل سات

حمل القناة الكرتونية CN بالعربية عبر تردداتها الجديدة من خلال القمر الصناعي النايل سات علي البيانات التالية:

تم تعديل تردد القناة إلي: 12226.

من خلال معامل استقطاب: أفقي.

علي معامل ترميز: 27500.

بينما تم تغير مؤشر تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

قناة CN عبر ترددها الحديث علي العرب سات

يمكنكم استقبال القناة عبر تردداتها الجديدة من خلال اتباع هذه البيانات والتي تتمثل في:

بيانات تردد القناة الجديدة: 11747.

علي الاستقطاب الخاص بها: أفقي.

من خلال معدل ترميز: 27500.

علي مؤشر تصحيح الخطأ: 4/3.

تنزيل القناة الكرتونية CN عبر تردداتها الجديدة

من اجل تحميل ترددات القناة وضبطها علي التلفاز ينبغي اتباع هذه الخطوات التالية: