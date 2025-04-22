انخفاض مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم في الاسواق

ارتفعت معدلات البحث الإلكتروني من قبل العديد من المواطنين بالبحث حول معرفة أسعار الدواجن وذلك بعد أن شهدت انخفاض ملحوظا في أسعارها في التعاملات صباحية اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، تعد الفراخ من الدواجن الهامة التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان حيث لا يمكن الاستغناء عنها، تتأثر أسعار الدواجن بسبب العديد من العوامل الرئيسية التي من أهمها العرض والطلب عليها، كذلك تكاليف الإنتاج، اسعار العلف التي تعد من الأساسيات الهامة في تربية الدواجن، بالإضافة إلي أسعار العملات الأجنبية، عبر السطور التالية من هذا الموضوع سنوضح لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بالأسعار تابعونا.

أسعار الدواجن اليوم 22 أبريل 2025

انخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء ليسجل في المزرعة نحو 70 جنيها، بينما يتم توصيله للمستهلك بقيمة تتراوح ما بين 75 إلي 78 جنيها.

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو بقيمة 105 في المزرعة، كما يتم توصيلها للمستهلك بقيمة ما بين 110 إلي 115 جنيها.

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة بقيمة تتراوح ما بين 108 إلي 110 جنيها، بينما تصل للمستهلك بقيمة تتراوح ما بين 115 إلي 120 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم 22 أبريل 2025

وصل سعر الكتكوت الأبيض قطعان بقيمة 38 جنيها.

سعر الكتكوت الأبيض شركات بقيمة 49 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الهجين بقيمة 9 جنيها.

بلغ سعر الكتكوت الساسو بقيمة ما بين 13 الي 15 جنيها.

أسعار كرتونه البيض اليوم 22 أبريل 2025