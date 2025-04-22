مسلسل محمد الفاتح الحلقة الجديدة.. تردد قناة الفجر الجزائرية بجودة هائلة الان

ملايين متابعين مسلسل المؤسس عثمان ينتظرون حلقة 189 تعد هذه الحلقة الأكثر إثارة المليئة بالأحداث المروعة التي استطاعت فقط من خلال الإعلان عنها أن تجذب انتباه المشاهدين، بالإضافة إلي أن هذه المسلسل يعتبر واحد من اهم وافضل المسلسلات التركية التاريخية التي تسرد لنا الكثير من الأحداث بشكل درامي ومتنوع، يتميز هذا المسلسل أيضا بانه تم اختيار الكثير من الممثلين البارعين الذين قاموا بأداء الأدوار علي أكمل وجهة، يتم بث مسلسل عثمان علي القنوات الفضائية التالية الفجر الجزائرية وأيضا قناة ATV التركية سنوضح لكم عبر هذا السياق ترددات هذه القنوات بجودة HD بالإضافة إلي المواعيد التي يتم من خلالها بث المسلسل ابقوا معانا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

تم تعديل الترددات الخاصة بقناة الفجر الجزائرية من خلال جودة HD علي الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات،اما البيانات الخاصة بالقمر الصناعي النايل سات والتي تتمثل في:

التردد الخاص بالقناة: 12034.

عبر تصحيح الخطأ التالي: 6/%.

من خلال معامل ترميز: 27500.

علي مؤشر استقطاب: أفقي.

بينما يكون التردد الجديد الخاص بالقناة علي العرب سات من خلال البيانات التالية:

مؤشر تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

معامل ترميز القناة: 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

بينما تم تعديل التردد إلي: 11034.

تردد قناة ATV التركية علي النايلسات

تم تعديل بيانات التردد إلي: 11034.

معدل استقطاب القناة: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

من خلال معامل تصيح الخطأ: 6/5.

توقيت بث مسلسل المؤسس عثمان، القنوات الناقلة