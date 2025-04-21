وجبة جديدة الآن في بغداد .. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يعتبر من أبرز وأفضل المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا والفئات ذات الدخل المحدود، وذلك من أجل تحسين مستوى معيشتخم وتلبية احتياجاتهم الأساسية حيث تشرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على هذا البرنامج وتعلن بشكل مستمر عن أسماء المشمولين عبر منصة مظلتي.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكنك الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة ورقم الهوية.

اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختر خدمة “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” من الخدمات المتاحة.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

تحديد المحافظة التي تقيم بها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية والتي تتمثل في الآتي: