قناة الأطفال تريند الموسم “تردد قناة cn بالعربية نايل سات الجديد 2025” .. نزلها الآن

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن تردد قناة cn بالعربية نايل سات الجديد على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات خاصة عشاق أفلام الكرتون والأطفال، كما تقدم محتوى مميز يجمع بين تعليم الأطفال والترفيه

تردد قناة cn بالعربية نايل سات

يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال تدوين البيانات التالية:

تردد القناة: 12226

استقطاب القناة: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد القناة على عرب سات

تردد القناة: 11747

استقطاب القناة: افقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

برامج قناة cn

تعرض القناة مجموعة واسعة من المسلسلات الكرتونية الشهيرة مما جعل القناة واحدة من أبرز القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال وتناسب أيضا الكبار وحظيت بشهرة واسعة وتمتلك عدد كبير من المشاهدين، ومن أبرز هذه المسلسلات ما يلي:

توم وجيري.

بن 10

مغامرات تشاك والأصدقاء.

البداية الثلاثة

وقت المغامرة.

بن 10

الدببة الثلاثة.

مغامرات تشاك والأصدقاء.

وبجانب ذلك تحرص القناة على تقديم محتوى تعليمي يساعد على تنمية مهارات الأطفال وتعزيز تفكيرهم الإبداعي وأيضا تعتبر واحدة من أهم القنوات المسلية.

مميزات قناة cn بالعربية نايل سات

والجدير بالذكر تتميز القناة بالكثير من المميزات التي لم تجدها في القنوات الأخرى ومن أبرز المميزات ما يلي: