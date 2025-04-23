أقبض شهريًا 1000 جنية من البنك “رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2025” .. أعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إمكانية التسجيل في تكافل وكرامة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، ولكن يجب أولًا التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمنطقتك وتقديم الأوراق والوثائق اللازمة ثم التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة وفي حالة الموافقة على الطلب سوف يتم إخبارك بالقبول في البرنامج وسوف يتم بدء صرف المعاش.

رابط التسجيل في تكافل وكرامة

يمكنك التسجيل في تكافل وكرامة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

إنشاء حساب جديد على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة مرور جديدة ورقم الهاتف ورمز التحقق.

اختر برنامج “التسجيل في تكافل وكرامة” من البرامج المتاحة.

كتابة البيانات المطلوبة في استمارة التقديم ويجب التأكد من صحة البيانات المقدمة.

إرسال الأوراق والوثائق المطلوبة للتسجيل في المعاش.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب” وسوف يتم مراجعة الطلب من قِبل الجهات المختصة.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2025

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتسجيل في تكافل وكرامة 2025 والتي تتمثل في الآتي: