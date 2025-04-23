رسميًا تاريخ بدء التوقيت الصيفي 2025 في مصر بهذا الموعد .. استعد لضبط الوقت

مع اقتراب نهاية فصل الشتاء يبحث عدد كبير من المواطنين عن متى بدء التوقيت الصيفي. والذي يضمن تقديم الساعة 60 دقيقة وبذلك يؤدي الى تغيير مواقيت الصلاة، وأوقات العمل في الدولة، وفي هذا السياق دعونا نتعرف على أبرز المعلومات التي تدور حول هذا الموضوع تابعونا.

بدء التوقيت الصيفي 2025

وفقا لقرار مجلس الوزراء في مصر سيتم تفعيل تقديم الوقت الصيفي يوم 25 أبريل في تمام الساعة ١ منتصف الليل 0 ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر لكي يبدأ التوقيت الشتوي.

ويتم تقديم ساعة في التوقيت الصيفي بهدف توفير استهلاك الطاقة الكهربائية وتوفير استخدام البنزين والغاز والسولار.

مواعيد الصلاة في الصيف 2025

بالتزامن مع بدء التوقيت الصيفي بتقديم الساعة ستون دقيقة ستشهد مواعيد الصلاة تغيير في المواعيد وتتمثل على النحو التالي:

صلاة الفجر: 4:٢٨ صباحا دقيقة.

صلاة الظهر: 12:٥١ ظهرا دقيقة.

صلاة العصر: 4:٢٨ عصرا دقيقة.

صلاة المغرب: 7:٣٦ مساءا دقيقة

صلاة العشاء: 9:٠٢ مساءا دقيقة.

والجدير بالذكر في حالة عدم تغيير الساعة على الهواتف المحمول الذكية تلقائيا، يجب الذهاب الي الاعدادات الخاصة بالهاتف، وقم بتفعيل الموقع على الهاتف والمنطقة الزمنية على الهاتف.

موعد انتهاء تطبيق التوقيت الشتوي

حسب قرار مجلس الوزراء ينتهى تطبيق الفصل الشتوي لهذا العام مساء يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل ويبا التوقيت الصيفي لمدة ست اشهر وينتهي يوم الجمعة الاخيرة من شهر أكتوبر 2025.