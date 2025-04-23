“هتموت من الضحك ” سعرها 150 جنية في السينما .. فيلم سيكو عصام عمر 2025

يبحث الكثير من الأشخاص عن قصة أحداث فيلم سيكو سيكو بطولة الفنان عصام عمر وطه الدسوقي، حيث يجمع الفيلم بين الكوميديا والدراما والاكشن من أجل جذب انتباه المشاهد، وقد حقق تلك الفيلم نجاح كبير في أيام عيد الفطر ضمن الأفلام المصرية المنافسة له.

فيلم سيكو عصام عمر

هناك بعض التفاصيل الي تخص فيلم سيكو سيكو بطولة الفنان عصام عمر وطة دسوقي، وهذه التفاصيل هي:

ينافس فيلم سيكو سيكو عيد ضمن موسم عيد الفطر السينمائي منذ أن تم عرضه في أدوار العرض السينمائية.

استطاع الفيلم أن يتصدر الإيرادات خلال الأيام القليلة الماضية بفارق كبير عن الأفلام المنافسة.

يشارك في الفيلم خالد الصاوي وباسم سمرة.

قصة أحداث فيلم سيكو سيكو

تدور قصة فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر الذي يجمع بين الكوميديا والدراما والاكشن والذي تم عرضه في أيام عيد الفطر المبارك نحو الآتي: