“من هنــــا” .. عبر tk.moss.gov.eg رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2025

يبحث الكثير من مستفيدي معاش تكافل وكرامة عن كيفية الاستعلام عن حالة المعاش بالرقم القومي، لمعرفة إذا كان المعاش ساري أم متجمد ومعرفة موعد صرف المعاش، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إمكانية الاستعلام عن المعاش عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها بدلًا من التوجه إلى مقر الوزارة.

رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختر خانة “الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة” من الخيارات المتاحة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

كتابة الرقم القومي في المكان المخصص له.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” وسوف يتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بحالة المعاش سواء كان ساري أو متجمد أو موقوف وموعد الصرف.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل والذي يكون في موعده المحدد في يوم 15 من كل شهر ميلادي وهو الموعد الشهري الثابت لصرف المعاش، ويوافق موعد الصرف هذا الشهر يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، ويتم صرف المعاش بالزيادة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، وهي زيادة الحدين الأدنى والأقصى المعاشات والأشخاص المؤمن عليهم.